Emergències desmenteix la presència d'un tauró blanc al Maresme

Emergències de Catalunya ha desmentit via Twitter aquest matí que una notícia que informava sobre una dona morta per l'atac d'un tauró blanc a Premià de Mar fos certa. De fet, segons afirmen, es tracta d'un muntatge que ha circulat via WhatsApp i que utilitzava falsament el logotip del diari La Vanguardia.Després que ahir al vespre Emergències desmentís qualsevol atac d'un tauró a les costes catalanes en un tuit ("Cap tauró ha esbocinat a ningú a Premià de Mar. Si t'arriba, no comparteixis"), avui al matí han deixat clar que la informació no té com a origen La Vanguardia. "El rumor sobre el tauró a Premià no té com a origen La Vanguardia. És una manipulació", ha tuitat Emergències aquest matí.La falsa informació assegurava que una dona nedava amb el seu marit a uns 20 metres de la platja de Premià quan es va veure sorpresa per l'atac d'un tauró blanc. Segons explicava, l'home es trobava en estat molt greu i havia perdut una extremitat, mentre que la dona havia mort. També es deia falsament que a tot el Maresme i la Costa Brava s'hi havia posat la bandera vermella.