​L'astronòmic sou de Maria Teresa Campos

Maig de 2004. Antena 3 sacseja el mercat televisiu amb el seu fitxatge estrella. Maria Teresa Campos anuncia que deixa Telecinco , on porta vuit anys liderant els matins amb Dia a dia, per anar a la competència a presentar Lo que interesa. Les raons de la sorprenent decisió s'han conegut ara, després del litigi que la presentadora ha mantingut amb Hisenda.Antena 3 va posar damunt de la taula un contracte irrenunciable, segons recull el portal Vanitatis . Maria Teresa Campos passava a cobrar 3,45 milions d'euros l'any mes 30.000 euros per programa especial a traves d'una productora familiar, Teleco SL, una estratègia que fan servir molts famosos per estalviar-se impostos. Tot i aquesta xifra astronòmica, la presentadora “només” va cobrar oficialment un sou de 460.897 euros el primer any, que es el que va declarar per IRPF.Hisenda va considerar que hi havia hagut un frau i que Campos hauria d'haver declarat 1,7 milions d'euros, despres de descomptar les despeses de producció. L'ens estatal no se'n va sortir i Campos va esdevenir una de les poques celebritats que ha guanyat el pols a Hisenda.El contracte que va firmar Campos amb Antena 3 era per tres anys. Tot i això, al cap d'un any i mig es va cancel·lar.