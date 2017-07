VÍDEO Un salt que podia acabar en tragèdia triomfa a Instagram

0 - 100 real quick!🤘🏽 Thanks for filming @rainerkleive 🙂 Una publicación compartida de Benjamin Forthun (@benjaminforthun) el 21 de Jul de 2017 a la(s) 9:56 PDT

Una de les perilloses modes a les xarxes socials és fer salts impossibles que poden ser molt perillosos. I aquesta dèria d'alguns usuaris creix quan veuen que això agrada als usuaris, que comenten i comparteixen la "gesta".És el cas de Benjamin Forthun, que ha compartit al seu Instagram un vídeo on apareix ell saltant a l'aigua. Un salt que, per poc, no acaba en tragèdia i que ha triomfat a la xarxa. La publicació és d'aquest cap de setmana i ja l'han vist més de 340.000 persones i té milers i milers de comentaris. Molts d'aquests critiquen la temeritat del jove, però d'altres l'animen a seguir-ho provant.En aquest cas, Forthun salta des d'una roca a un tobogan i acaba a l'aigua. Si no hagués calculat bé, hauria pogut caure des d'una altura considerable.