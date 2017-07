Indignació a la xarxa: «Rajoy fa una infanta» i el «paperot» del president del tribunal

La imagen d la vergüenza,una justicia q NO ES IGUAL PARA TODOS. y mientras #RajoyGurtel "No me consta", "No lo sé","La otra pregunta ya tal" pic.twitter.com/lDrqNpKCsR

Presidente del tribunal:

Esa pregunta no,

Esa pregunta tampoco,

Esa pregunta me gusta menos,

No, no, no.

Se acabó el tiempo.#Rajoygurtel