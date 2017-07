L'observació de les balenes és un dels espectacles naturals més impressionants que existeixen i Sud-àfrica és un dels llocs més indicats per fer-ho. Com recull el Huffington Post , milers de turistes hi viatgen cada any per veure un dels animals més grans del món. En aquest vídeo, enregistrat pel submarinista Craig Capehart, es pot veure el salt espectacular d'una balena geperuda de quaranta tones "volant" per sobre de l'aigua.