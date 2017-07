VÍDEO Un noi del Vallès planta la seva cita de «​First Dates» només escoltant la seva veu

Olga es una mujer positiva que siempre deja lugar para el amor y David podría ser el hombre del cual enamorarse... o no #FirstDates387 pic.twitter.com/DqJbHOLv2W — First dates (@firstdates_tv) 24 de juliol de 2017

Carbassa de campionat al popular programa de cites First Dates de Cuatro. Entre dos catalans. L'Olga, de Calella (el Maresme), va deixar un missatge enregistrat a la que havia de ser la seva cita, en David, un jove de Vacarisses (el Vallès Occidental), que deia el següent: “Avui pot ser un gran dia i un moment molt especial”. A les imatges només es veia la boca de la noia.El David va escoltar el missatge (no sabia que la noia estava amagada escoltant la seva reacció) i, davant la sorpresa del presentador, Carlos Sobera, va dir que no li agradava gens “ni el missatge ni el que havia vist” i va declinar trobar-se amb la seva cita. “Abans de fer-li passar malament, prefereixo no ser-hi”, es va justificar.Carlos Sobera va intentar fer de mitjancer i reconduir la situació, invitant Olga a unir-se a David a la barra. “Crec que quan et vegi amb aquests ulls canviarà d'opinió”, va dir el presentador a la noia.Olga va recriminar la decisió al noi que, després de la breu conversa amb la noia, va canviar d'opinió i va dir: “Ara, escoltant-la... vaig a sopar”. Ja era massa tard, llavors va ser la dona qui va declinar la invitació.