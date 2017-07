VÍDEO El comentari de Marhuenda després que Yoko Ono doni suport al referèndum

Yoko Ono va signar el manifest internacional “Let Catalans vote” ("Deixeu votar els catalans"), que reclama que s'autoritzi un referèndum a Catalunya. Fet públic l’any 2014 i subscrit llavors per vint-i-sis persones, avui ja són una cinquantena les personalitats internacionals que donen suport a la reivindicació. Entre els darrers signants hi ha els cantautors Peter Gabriel i Silvio Rodríguez, així com els exfutbolistes Éric Cantona i Hristo Stóitxkov.

El titular d'''OKDiario''. Foto: OKDiario

Ahir, OKdiario, dirigit per Eduardo Inda, atacava directament Yoko Ono amb un titular vergonyós: l'acusava de trencar els Beatles i, ara, de voler trencar Espanya. Avui, però Paco Marhuenda, director de La Razón i tertulià al programa Al Rojo Vivo de La Sexta, l'ha superat del tot. I és que per desacreditar l'opinió de Yoko Ono ha deixat anar una frase totalment masclista i en contra de l'exdona de John Lennon.En concret, quan Marhuenda ha estat qüestionat per Cristina Pardo sobre aquest tema, ha dit que "el major coneixement de Yoko Ono sobre alguna cosa és haber-se casat amb John Lennon i haber-li ensenyat els pits". La presentadora d'Al Rojo Vivo ha intentat silenciar la frase donant la paraula a un altre tertulià, mentre que Fernando Berlín condemnava la frase.El manifest l'han signat fins a quatre Premis Nobel: l'arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, el defensor dels drets humans argentí Adolfo Pérez Esquivel, l'activista guatematelca Rigoberta Menchú i el dramaturg Dario Fo. Altres signants són l’actor nord-americà Viggo Mortensen, el polític irlandès Gerry Adams, l'activista francès José Bové i la nord-americana Angela Davis, entre altres.