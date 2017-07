«Merlí» canvia el seu horari d'emissió

Ja queda poc per l'estrena de la tercera i última temporada de Merlí. Durant la segona temporada molts seguidors de la sèrie es van queixar perquè creien que l'emissió era massa tard, ja que començava prop de les 23 hores, i l'endemà hi havia escola i molta gent havia d'anar a treballar. TV3, fent cas de les peticions, ha decidit canviar-ho.



La iniciativa forma part d'un moviment de peces de TV3 a la franja de prime time. El periodista i historiador Toni Soler presentarà un informatiu satíric diari, just abans del Telenotícies Vespre, tal com ja va avançar NacióDigital. De moment, el programa s'emetrà des de setembre fins a gener i anirà a càrrec de la productora Minoria Absoluta.



Com a conseqüència de la irrupció de Toni Soler en aquesta franja, TV3 ha decidit aturar la nova temporada de Crackòvia, el programa d'humor esportiu que també produeix Minoria Absoluta i que anava just darrere del Telenotícies Vespre.



L'espai de Crackòvia, al menys fins a gener, serà ocupat per la nova temporada de Merlí, amb l'objectiu d'enganxar molt més públic juvenil. Per tant, els nous capítols començaran abans de les 10 del vespre, segons informa el diari Ara.



La nit es dedicarà exclusivament a la sèrie creada per Héctor Lozano, que ha estat un dels darrers èxits de TV3, aconseguint una mitjana de 513.000 espectadors i un 19,5% de share. Així, després de l'emissió del capítol es donarà pas al Merlinari, un espai on es crearà un debat per estirar l'èxit d'aquesta sèrie de ficció filosòfica, que tindrà una durada de 30 minuts, semblant al programa de debat al voltant d'un altre espai d'èxit, en aquest cas gastronòmic: Joc de cartes. L'equip de Merlinari anirà a un institut per explorar amb els alumnes els temes que han tractat aquella setmana els peripatètics.



Per acabar, després de Merlinari s'emetrà un episodi antic de la sèrie. D'aquesta manera, TV3 haurà omplert tota la nit de dilluns amb continguts de Merli.



TERCERA TEMPORADA: CAPÍTOL 1💥 Primera trobada entre la Silvana i el Merlí... #merlítv3 #merlí3 #terceratemporada Una publicación compartida de Merlí TV3 - [Sèrie catalana] (@merli_tv3) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 12:56 PDT