Titular d'''OKDiario'' Foto: OKDiario

Avui s'ha conegut el suport de diversos famosos al referèndum. És el cas de Yoko Ono, Peter Gabriel i Éric Cantona. Això no ha agradat a alguns diaris espanyol i un en concret ha donat via lliure a un titular vergonyós. Es tracta d'OKdiario, dirigit per Eduardo Inda, que ataca directament Yoko Ono: l'acusa de trencar els Beatles i, ara, de voler trencar Espanya.Yoko Ono ha signat el manifest internacional “Let Catalans vote” ("Deixeu votar els catalans"), que reclama que s'autoritzi un referèndum a Catalunya. Fet públic l’any 2014 i subscrit llavors per vint-i-sis persones, avui ja són una cinquantena les personalitats internacionals que donen suport a la reivindicació. Entre els darrers signants hi ha els cantautors Peter Gabriel i Silvio Rodríguez, així com els exfutbolistes Éric Cantona i Hristo Stóitxkov.El manifest l'han signat fins a quatre Premis Nobel: l'arquebisbe sud-africà Desmond Tutu, el defensor dels drets humans argentí Adolfo Pérez Esquivel, l'activista guatematelca Rigoberta Menchú i el dramaturg Dario Fo. Altres signants són l’actor nord-americà Viggo Mortensen, el polític irlandès Gerry Adams, l'activista francès José Bové i la nord-americana Angela Davis, entre altres.