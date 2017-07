Disney presentarà la seva primera princesa lesbiana l'any vinent

Les princeses de Disney sempre han estat heterosexuals, però això canviarà l'any vinent i la factoria presentarà la seva primera princesa homosexual. Es tracta d'una victòria dels col·lectius LGTBI, que des de fa uns anys fan pressió perquè Disney presenti altres models de família, no només la família anomenada "tradicional".



Fins ara, era habitual que les pel·lícules de Disney tinguessin arguments molt similars: una noia té problemes i coneix un noi que la salva. Això ha anat canviat i ja es presenten noies que no necessiten de cap "princep blau" que les salvi. Fa uns mesos, va començar una campanya per trobar una nòvia a la princesa Elsa de la pel·lícula Frozen. Amb el hashtag #GiveElsaAGirlfriend, les xarxes van animar la factoria perquè Elsa s'enamorés d'una dona.



De moment, però, es desconeix si la primera protagonista homosexual serà un personatge ja conegut pels seguidors de Disney o se'n crearà un de nou.