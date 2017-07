Un viatge de Washington a Islàndia amb Delta Airlines va acabar de manera imprevista. Hi volava una parella que s'havia de casar a Islàndia i la companyia va perdre l'equipatge del nuvi. El resultat: un casament en calçotets i samarreta. La samarreta, però, no era com les altres. El noi va decidir venjar-se de la companyia i va envia el missatge: "El vestit de nuvi és cortesia de Delta Airlines".La fotografia es va fer viral gràcies a un amic del nuvi, que la va compartir per "venjar-se" de la companyia: "Si voleu acabar al mateix país que el vostre vestit de nuvi, no voleu amb Delta Airlines". De moment ja té més de 3000 comentaris.Segons recull el Huffington Post , el vol anava amb retard, van perdre la connexió amb Nova York i van haver d'arribar a Islàndia via París i Berlín. Finalment, l'equipatge es va perdre i la resposta de Delta va ser que demanessin explicacions a l'últim transportista, Air Berlin. Aquesta companyia, però, va dir que no en sabien res.