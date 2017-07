L'última etapa del Tour de França va tenir un protagonista inesperat. Es tracta del ciclista Cyril Gautier, qui va aprofitar les càmeres de televisió per realitzar una petició molt especial. El francès va demanar matrimoni a la seva xicota Caroline, escrivint en un full del llibre de ruta del Tour les paraules "Caroline, vols casar-te amb mi? T'estimo".El ciclista va mostrar el paper a les càmeres que retransmeten en directe la prova per tot el món. Així doncs, sense deixar de disputar l'etapa que concolïa el Tour d'enguany, Gautier va declarar el seu amor davant de milions de persones.El Tour es va acabar aquest diumenge 23 de juliol amb la victòria de Chris Froome. És el quart cop que el britànic guanya la cursa per etapes, i la tercera que ho fa de manera consecutiva.