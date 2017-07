Els prínceps Guillem i Enric, els fills de Lady Di, han revelat com va ser la darrera conversa amb la seva mare, morta el 31 d'agost del 1997 en un accident de trànsit a París. L'hereu a la corona britànica i el seu germà lamenten la brevetat de la conversa amb Diana de Gal·les, a qui li van dir que la veurien després en un to quotidià, un fet del que se'n penedeixen atès que va ser aquella la darrera vegada que van poder parlar amb la seva mare.



Guillem i Enric, que qua es va produir el sinistre mortal tenien 15 i 12 anys respectivament, expliquen aquests detalls en un documental que emetrà la cadena ITV aquest dilluns per commemorar el vintè aniversari de la mort de la "princesa del poble". El Duc de Cambrige assegura que aquella conversa li va quedar "fixada al cap".