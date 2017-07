El crack brasiler del Barça, Neymar, no té decidit encara on jugarà la temporada vinent. L'interès del PSG per contractar el serveis del futbolista han posat en alerta els directius del club blaugrana, que no han pogut convèncer, de moment, el pare del davanter per tal que es quedi a Can Barça.Segons informen diversos diaris esportius , la reunió que van mantenir els dirigents blaugrana amb el pare del jugador no ha tingut els efectes desitjats per part de la junta, que ja contemplen com una opció real que el brasiler acabi marxant a París.Tan és així, que ni els mateixos companys de Neymar han pogut convèncer el jugador, que es convertiria en el jugador pel qual s'ha pagat un traspàs més elevat de la història del futbol ja que el club parisenc hauria de pagar la clàusula, que puja a 220 milions d'euros. Neymar ha jugat aquest dissabte el primer partit de pretemporada del Barça contra la Juve, en el que ha marcat dos gols.