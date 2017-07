La setmana passada es va celebrar el festival de música Lovebox a Victoria Park, a Londres. Aprofitant l'avinentesa, una una nena de cinc anys va col·locar un lloc per vendre llimonada al carrer de casa amb l'ajuda del seu pare. Aquest innocent comerç improvisat no va ser passat per alt per la policia, que va multar el pare de la menor a pagar 166 euros (150 lliures) per "comerciar sense llicència".



Aquesta anècdota ha saltat als mitjans de comunicació després que el pare, el professor universitari André Spicer, hagi escrit un article relatant el que ha passat al diari The Telegraph. "Em vaig quedar molt sorprès quan vaig veure els quatre agents de policia", diu a Verne a través de correu electrònic.



Com explica al diari britànic, la seva filla va tenir la idea de col·locar el lloc de venda de llimonada. "Un dia, mentre tornàvem de l'escola, em va explicar que li agradaria posar un lloc per vendre alguna cosa. Quan li vaig preguntar què li agradaria vendre, em va dir que joguines i menjar". En caure en el compte que no volia vendre les seves joguines, es va decidir per la llimonada .