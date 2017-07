Per un kg d'aquesta fruita em donaran aquesta moneda. Ves tu a la botiga a veure que et donen pic.twitter.com/m70SoEMJGS — Lo Tractor Rosa (@lo_tractor_rosa) 19 de julio de 2017

Els baixos preus que els pagesos reben per la fruita és un dels cavalls de batalla dels darrers anys al camp català. La venda a pèrdues i el llast que suposen els intermediaris han esgotat la paciència dels fructicultors, que s'han mobilitzat per denunciar els desequilibris del sector.En aquest context, el tuit d'un usuari de Twitter conegut am el nom de Tractor Rosa s'ha fet viral gràcies a la colpidora imatge que ha penjat en la que es veu una caixa de préssecs amb una moneda de 20 cèntims al damunt. "Per un kg d'aquesta fruita em donaran aquesta moneda. Ves tu a la botiga a veure què et donen", ha escrit el tuitaire, que ha aconseguit més de 400 repiulades.