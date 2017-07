El cantant del conjunt britànic, amb una estelada de fons. Foto: Twitter/@enderrock

La banda punk The Adicts va voler llançar un missatge polític diàfan durant el seu concert aquest dissabte al festival Barna 'n' Roll. El conjunt britànic va pujar sobre l'escenari amb tres estelades de fons que van acompanyar el grup durant tota l'actuació.Els representants del Clockwork Punk van fer parada al festival barceloní de punk, metal i ska, l'únic certamen de la península en què seran presents aquest any. Els d'Ipswich, amb el seu xou de mega-hits i trucs de màgia van tornar a fer ballar el públic amb el seu punk rock que, un cop més, va sorprendre els assistents.El festival Barna 'n' Roll es va celebrar aquest dissabte al Poble Espanyol i va acollir grups de renom com Skatalà, Berri Txarrak, Lendakaris Muertos o Lagwagon.