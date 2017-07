La Guàrdia Civil ha alertat d'una nova estafa, coneguda amb el nom de "L'estafa del radar". Es tracta d'un nou tipus d'engany que afecta conductors de tot l'Estat, i que consisteix en enganyar-los amb criteris que a priori poden semblar versemblants.



En aquest cas no es tracta d'un engany que es faci a la carretera, sinó d'un correu electrònic que l'usuari rep com si se l'enviés la DGT. En aquest correu, s'informa que se l'ha multat per excés de velocitat, amb un enllaç on s'assegura que hi ha la fotografia del moment de la infracció.



Quan es punxa l'enllaç, però, s'està donant accés al propi dispositiu, infectant-se de virus per extreure informació confidencial com ara comptes bancaris i contrasenyes. El model del correu electrònic és com el següent:



Assumpte: Multa automàtica



Cos del missatge



Motiu de no lliurament en l'acte: mitjans de captació d'imatges.



Fet denunciat: Circular entre 71 i 80 km / h, estant limitada la velocitat a 50 km / h per la via.



Normativa aplicable: Reglament General de Circulació APT. 50 APDO. 1



Classificació jurídica: greu.



Sanció: 300 euros. Punts = 2.



Trobi la foto a l'arxiu adjunt.



Es recomana no obrir aquest tipus de documents adjunts si no es té la certesa absoluta que el remitent és real.