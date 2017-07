Hi ha promeses que cal complir, i això en Trevor, un jove que va prometre a la seva àvia Betty que no obriria la carta que li va escriure al 1991 fins aquest 2017. El noi ha decidit compartir l'experiència a la xarxa Reddit , on ha aconseguit reaccions de tot tipus després del moment emotiu. Entre altres, el noi també respon a un company de xarxa que li demana com està l'àvia. "En farà 80 aquesta propera tardor!" li respon.Aquesta és la carta íntegra:"Estimat Trevor,Espero seguir per aquí quan llegeixis això, perquè llavors tindré o tindria 79 anys!Avui hem viscut un eclipsi total, i el següent és al 2017, he pensat que aquest dia era tan especial en el primer any de la teva vida que per això t'escriuria una carta sobre l'eclipsi, ja que ets massa petit per entendre què és.No estic segura de quan es repetirà, però crec que a les notícies han dit que pot passar a l'agost.Em pregunto què estaràs fent quan tinguis 26 anys. Sé que ets el nadó més bonic i que t'estimem moltíssim, i que ens encanta tenir-te quan et quedes amb nosaltres, ets molt divertit!Ara he de marxar a treballar. Li donaré això a la teva mare el proper cap de setmana perquè te la guardi fins al 2017, quan podràs obrir-la.T'estimo.L'àvia Betty".