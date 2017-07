01/01/1970

L'escriptor i exdirector general de Promoció Cultural assegura que l'expresident "passarà a la història com qui va apunyalar moralment el catalanisme" | Afirma que l'1 d'octubre votarà "sí" i que "cap partidari de la tercera via aconseguirà res si l'independentisme s'estanca" | "L'Estat no té butlla per reprimir com en el passat, i per això estan espantats", argumenta