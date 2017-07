La Sexta ha pres la decisió de no emetre Les clavegueres d'Interior , el documental de Mediapro que relata la guerra bruta de l'Estat contra els independentistes catalans a través de l'operació Catalunya. TV3 i ETB són les dues úniques televisions de l'Estat, juntament amb la gallega, que han decidit comprar els drets del programa i emetre'l. La cadena pública catalana ho va fer aquest dimarts amb un extraordinari èxit d'audiència. En canvi, els mitjans estatals han obviat el reportatge.El diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, no es va poder estar de fer un comentari sobre la qüestió aquest dijous, quan era entrevistat per Cristina Pardo al programa de La Sexta Al Rojo Vivo . La periodista li va demanar per l'operació de la Guàrdia Civil i Tardà va aprofitar-ho per recordar-li que ni La Sexta, que va qualificar de televisió "teòricament progressista", havia pres la decisió d'emetre'l. Pardo es va justificar al·legant que Salvados ja havia entrevistat el comissari José Manuel Villarejo.Tardà, però, va seguir sense mossegar-se la llengua. "Si vostès, que són els progressistes, no tenen el valor d'emetre un documental que en qualsevol siocietat democràtica hauria provocat la caiguda del govern, és evident que l'anomalia i la impunitat estan normalitzades", va etzibar el republicà, que també va denunciar els "impediments" que els mitjans espanyols posen per evitar que els ciutadans de l'Estat "s'assebentin de fins a quin punt la corrupció afecta la vulneració dels drets civils".