Un equip d'investigació de la BBC ha detectat la presència de bacteris fecals en el gel de tres coneguts restaurants de menjar ràpid. Els periodistes del programa Watchdog han descobert rastres d'aquests microorganismes a establiments de McDonald's, Burger Kink i Kentucky Fried Chicken, més conegut com a KFC. Concretament, l'equip assegura haver trobat "coliformes fecals" després d'analitzar 10 mostres de gel en cadascun dels restaurants.En total, van detectar bacteris a 16 mostres: set de KFC, sis de Burger King i tres de McDonald's. Segons els investigadors, els micoorganismes trobats en els dos primers establiments assolien nivells "significatius". De moment, només els responsables de KFC han sortit al pas de la polèmica assegurant que estan "sorpresos i extremadament decebuts".La troballa arriba només un mes i mig després que el mateix programa de la BBC, reconegut pels seus acurats treballs d'investigació, també detectés bacteris fecals al gel que les cafeteries Starcuks, Costa Coffe i Caffe Nero utilitzen per a les seves begudes. Com en aquell cas, els microorganismes detectats poden provocar malalties digestives, com diarrea.