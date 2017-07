La moda de la depilació genital integral en ambdós sexes està provocant “un alarmant increment” de les malalties de transmissió sexual, segons ha advertit el dermatòleg Jorge Sota, de la Unitat de Láser Cutani de la Policlínica Gipuzkoa, que ha recomanat la depilació làser sempre que s'apliqui sota supervisió mèdica i no només amb criteris estètics.



“Per prevenir el contagi d'aquestes malalties és important mantenir el pèl púbic”, ha afirmat l'expert, que també ha advertit que “degut a la depilació genital integral han augmentat els condilomes genitals causats pel virus del papiloma humà (VPH)”.



Per als metges, el VHP s'ha convertit en el “gran enemic” a combatre des de la prevenció. La ginecòloga Edurne Uzcudun ha explicat que “la infecció sexual més preocupant en aquests moments es la produïda pel VHP”. I afegeix: “Alguns subtipus d'aquest virus poden desencadenar un càncer de coll d'úter, que és el càncer més freqüent de la dona en l'àmbit internacional”.



La doctora Uzcudun ha advertit que “al voltant d'un 80% de les persones sexualment actives es posaran en contacte amb el virus en algun moment de la seva vida”. Aquest virus es podria prevenir mitjançant una vacuna. “El calendari de vacunació actual només cobreix la vacuna per a les nenes de 12 anys però és recomanable que els nens també es vacunin en aquesta edat, ja que l'eficiència és major com més jove s'és. Però es recomanable sota qualsevol circumstància i per a qualsevol edat, per disminuir el risc d'infecció”, conclou la ginecòloga.



“El virus del papiloma humà és un virus de transmissió sexual, molt freqüent també en homes i amb un alt risc de contagi”, explica l'especialista en urologia. “Generalment, l'estat del portador es asimptomàtic per la qual cosa molts dels pacients desconeixen que ho són. S'associa a les berrugues genitals i al càncer de penis, però potser el més important per la seva prevalència és la seva relació amb l'etiologia del càncer de coll d'úter en la dona”, afegeix



Altres infeccions comuns



A més del VPH, les infeccions de transmissió sexual més comuns a la dona, segons la doctora Uzcudun, són la “produïdes per microorganisme com la Clamidia, el Gonococo, Treponema pallidum (sífilis) o les tricomones, i per diferents virus: herpes, Immunodeficiència Humana (VIH) o Hepatitis C (VHC)”. Aquestes patologies es comporten en moltes ocasions, segons l'especialista, “de forma silenciosa i es queden sense diagnòstic”.



A més d'aquestes infeccions comuns, el doctor Garmendia també ha assenyalat un lleuger repunt en els contagis de VIH a Espanya, “probablement influït per una relaxació progressiva en la presa de precaucions”.