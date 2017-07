Un trencaclosques matemàtic esta fent anar de corcó milers d'usuaris de les xarxes socials. El test es va publicar fa uns dies al portal de Facebook de Wikr.com El problema consisteix en resoldre quina xifra s'ha de situar al lloc on hi ha l'interrogant d'una sèrie de quatre operacions. Segons Wikr.com, nomes una de cada 1.000 persones és capaç de resoldre'l. Segons el portal Huffingtonpost , hi ha dues solucions possibles.A cada línia s'ha d'afegir la suma de la línia anterior.O sigui, a la línia 2: 5 + 2 + 5= 12.A la 3: 12 + 3 + 6 = 21.I a la 4: 21 + 8 + 11 = 40. Per tant, la primera solució seria 40.Se substitueix la suma de les distintes operacions per una multiplicació, i s'hi suma la primera xifra de l'operació. D'aquesta manera, la progressió seria la següent:1 + (1 x 4) = 5.2 + (2 x 5) = 12.3 + (3 x 6) = 21.8 + (8 x 11) = 96. Per tant, la segona solució seria 96.