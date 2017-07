01/01/1970

El president de l'ANC sosté que l'Estat "perdrà" tant si "s'arrisca a tolerar el referèndum" com si impedeix posar urnes | Sánchez afirma que Rajoy passarà de dir que no hi haurà referèndum "a cridar a l'abstenció i el boicot", i admet que "no hi haurà una segona oportunitat a curt termini" | "Al Govern no li demano que m'expliqui com comprarà urnes, li exigeixo que n'hi hagi", exposa sobre el treball de l'executiu