Una empresa de vídeos nord-america, WatchCut , ha enregistrat un vídeo on pares i mares expliquen als seus fills què és la masturbació i com s'han de masturbar. Les explicacions inclouen complements com joguines sexuals.El vídeo s'ha convertit en un fenomen viral a la xarxa. A Facebook ja ha aconseguit en pocs dies més de 2 milions de visualitzacions, i a Youtube, gairebé un milió i mig.Els nens, d'uns nou-deu anys, reaccionen de manera diferent a les explicacions dels seus progenitors. Alguns s'enriolen, d'altres es fan els despistats i una nena no para de tapar-se la cara i exclamar: “Deu meu!”. Un altre, tot involucrat en el tema, demana tranquil·lament: “Les nenes també ho fan? Tot, embolcallat d'una aparent naturalitat i molt bon humor.El vídeo ha donat peu a un intens debat a les xarxes, no exempt de polèmica. Ha rebut crítiques i també molts elogis. Vosaltres, com ho veieu?