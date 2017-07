01/01/1970

El portaveu de l'executiu, Íñigo Méndez de Vigo, amenaça amb retirar els recursos del FLA si no es compleixen les exigències de Madrid | Els interventors de l'administració catalana hauran d'enviar certificats setmanals per justificar que no s'està finançant la votació de l'1 d'octubre | La Moncloa s'escuda en l'anul·lació per part del TC de les partides per al referèndum incloses en els pressupostos catalans