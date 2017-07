Daenerys, en el primer tràiler de la setena temporada de «Joc de Trons» Foto: Movistar+

La gràfica publicada per Pornhub Foto: Pornhub

El retorn de Joc de Trons aquest diumenge ha tingut un impacte mundial. L'espera durant més d'un any ha provocat que els fans s'hagin avocat a l'estrena, que va tenir una audiència estratosfèrica. Fins i tot els servidors de l'aplicació d'HBO, productora de la sèrie, van caure i molts van ser els que es van quedar sense poder-lo visualitzar al moment.Un altre clar exemple de l'expectació generada és la caiguda del consum de cinema per adults. Així ho ha denunciat el web especialitzat PornHub, que ha publicat una explícita gràfica on es demostra aquesta davallada. Concretament va ser del 4,5% en el consum just en el moment en què es va emetre el primer capítol de la setena temporada. Tot i això, un cop acabat sí que el trànsit a la xarxa va tornar al seu ritme normal.