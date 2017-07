Els responsables d'una protectora de Ciudad Real han denunciat a les xarxes socials la mort d'una gosseta de la raça yorkshire abandonada per el seu propietari a les portes de les instal·lacions. La dona la va deixar amb el coixí que l'animal utilitzava per dormir al migdia, a ple sol, i a quaranta graus de temperatura. El que no va comptar és que la protectora tancava de les dues a les sis de la tarda. El resultat? Quan una voluntària va arribar, la gossa jeia a terra morta, ja sense vida.



"Enhorabona. Avui no has abandonat la teva gossa. L'has matat", denunciaven els responsables de la protectora a les xarxes socials, interpel·lant el propietari, que a hores d'ara encara és desconegut. Han donat més detalls de la gossa, que era d'edat avançada i no portava xip identificatiu, per intentar identificar el seu amo i denunciar-lo, ja que la mort per negligència i abandonament d'un animal està tipificada al codi penal. "Tan de bo llegeixis aquestes línies i sàpigues, tu que no tens sentiments, que nosaltres estem plorant la seva mort", acaba el text.