El vicepresident, en l'acte de Junts pel Sí a Barcelona sobre les garanties de la consulta vinculant, demana a la ciutadania que no es deixi "intimidar" i garanteix que hi haurà urnes | Rigau insisteix que cada persona rebrà una targeta censal amb totes les dades per poder anar a votar | S'acreditaran 7.000 agents electorals voluntaris, que seran formats per l'administració catalana