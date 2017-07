Els gossos no poden anar mai deslligats per l'habitacle Foto: SEAT

Cada quatre minuts s'abandona un gos o un gat a l'Estat. En total, són 137.800 les mascotes que es queden en situació de desemparament anualment, segons la Fundació Affinity. Aquest fet, considerat un delicte, s'accentua a l'estiu, quan molts propietaris eludeixen la seva responsabilitat en marxar de vacances. No obstant això, hi ha moltes solucions pràctiques perquè els animals de companyia viatgin amb nosaltres. Aquests són alguns consells per moure'ns a quatre rodes amb el nostre gos.Per circular per Espanya es requereix la cartilla sanitària oficial actualitzada i segellada per un veterinari col·legiat. Si el desplaçament és a un país de la Unió Europea, haurem de tenir també en regla el passaport per a Animals Domèstics. El microxip és important sempre en cas de pèrdua o accident.Una visita al veterinari abans d'emprendre el viatge és recomanable per a revisar la salut del gos i prevenir sobresalts. "El gos ha d'estar en dejú un mínim de dues hores abans del viatge. Cal donar-li només aigua fresca i administrar-li un antiemètic per impedir els vòmits i marejos", aconsella el Dr. Armand Tabernero, veterinari. "Per mitigar l'ansietat, hi ha medicacions naturals com la valeriana que no causen efectes secundaris", afegeix.Segons la normativa de trànsit, els animals han d'estar ben assegurats per garantir que no interfereixin en la conducció o l'estabilitat del vehicle. El gos no pot viatjar deslligat, per exemple en el seient del darrere, ja que sortiria projectat en cas d'accident i els danys podrien ser mortals, tant per al conductor com per a l'animal.Els gossos petits poden viatjar en un trasportí col·locat al terra del seient del darrere o subjecte amb el cinturó. Segons explica Miquel Contijoch, responsable d'accessoris de SEAT, "en cas que el gos sigui gran, podem situar-lo al maleter col·locant una reixeta rígida que ho separi de la resta dels passatgers". Per cans de qualsevol mida ha l'opció de subjectar-los amb un arnès d'un o dos enganxalls al seient del darrere del cotxe, unint-lo al cinturó de seguretat.Durant el trajecte és recomanable obrir de tant en tant les finestretes per oxigenar l'ambient, tot i que portem l'aire condicionat. No obstant això, s'ha d'evitar que el gos tregui el cap, perquè podria causar otitis o conjuntivitis.En tots els viatges, i especialment a l'estiu, és important que es facin parades almenys cada dues hores perquè tots els ocupants del cotxe estirin les cames i en aquest cas també les potes. És bona idea mantenir les finestres entreobertes i no deixar mai el gos dins del vehicle. La pausa serà un bon moment per a estar per ell i hidratar-lo.