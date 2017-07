Mi mini Shaki me tiene enamorada 😍 @ivanrakitic @shakira A post shared by Raquel Mauri (@raquel_mauri) on Jul 16, 2017 at 3:15am PDT

Me enamoré, la cançó que obre l'últim disc de Shakira, s'ha convertit en un autèntic fenomen estival. Ja acumula més de 200 milions de reproduccions al Youtube i ha convertit El Dorado en un dels àlbums més venuts d'aquest estiu. El tema és tan enganxós que fins i tot ha seduït la filla d'Ivan Rakitic, Althea. La nena, de només 4 anys, ja és un fenomen viral per la seva gràcia ballant la cançó.L'encarregada de gravar-la ha estat la seva mare i parella de Rakitic, Raquel Mauri, que ha compartit el vídeo a les xarxes socials. "La meva mini Shaki em té enamorada", assegura al text que acompanya les imatges. La cantant colombiana -la gran- no ha trigat a contestar. Ha compartit el vídeo al seu Instagram amb el text: "L'Althea és la cosa més mona que hi ha!".