Emma Watson, en una imatge d'arxiu Foto: Wikicommons

L'actriu britànica que interpreta Hermione Granger a Harry Potter, Emma Watson, ha demanat ajuda als seus seguidors de Facebook per trobar tres anells. Un d'ells, segons ella mateixa reconeix, és "la possessió més important i significativa", ja que la seva mare el va portar durant 18 anys, moment en el qual va donar-li. Des de llavors, assegura que l'ha portat cada dia.En el relat penjat a la xarxa social, explica que els fets van tenir aquest mateix diumenge, quan va anar a gaudir d'un massatge a un spa situat al cèntric Hyde Park de Londres. Watson recorda haver deixat les tres joies dins d'una taquilla i que quan va marxar, va adonar-se que no els portava. Tot seguit, va trucar a l'establiment però ja era tancat i, malgrat que la seguretat del local va obrir la guingueta, tampoc no hi va trobar res.És per aquest motiu que Watson demana que "si algú va ser al Mandarin Oriental Spa el diumenge des de les 3 de la tarda en endavant i va veure els anells, els va agafar sense voler o en sap alguna cosa", els faci arribar perquè "no puc expressar tot el que significaria que tornessin a mi". Per tant, si algú en sap alguna cosa, demana que enviï un correu a findthering@outlook.com.