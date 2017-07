El 'cutrevídeo' que ha grabado la Guardia Civil para que te pongas el cinturón 😂😂😂 https://t.co/d5duFzHKtF pic.twitter.com/4Z47ltAhho — AUTO BILD España (@AutoBildspain) 12 de juliol de 2017

. @AutoBildspain

Tú lo llamas "cutrevideo"

Nosotros lo llamamos "sin gastar un euro del ciudadano"

Cuestión de matices, cada cual que elija https://t.co/QtqcBW8Qga — Guardia Civil (@guardiacivil) 12 de juliol de 2017

El 'cutrevideo' es un término desde el cariño. 😉😉 Queremos felicitaros por la gran labor que estáis realizando en Tw 👏. — AUTO BILD España (@AutoBildspain) 12 de juliol de 2017

La Guàrdia Civil no porta massa bé les crítiques, ni tan sols quan són amistoses. I si no que li preguntin al community manager que gestiona el compte de Twitter d'Autobild, un mitjà especialitzat en motor. En una piulada que pretenia ser simpàtica, la revista va qualificar de "cutrevídeos" els vídeos que la Guàrdia Civil utilitza per sensibilitzar els conductors de la importància de cordar-se el cinturó.La resposta del canal oficial de la policia no es va fer esperar. En una altra piulada, atacaven directament el community manager amb un text que no deixava marge a la interpretació. "Tu ho anomenes 'cutre vídeo'. Nosaltres ho anomenem 'sense gastar ni un euro del ciutadà'". "Qüestió de matisos", afegien per reblar el clau.La contundent resposta de la Guàrdia Civil va agafar desprevinguts els responsables d'Autobild, que pretenien referir-se als vídeos de la policia d'una manera simpàtica. Així ho van fer constar en una piulada amb regust de retirada: "El cutrevídeo és un terme des del carinyo. Us volem felicitar per la gran feina que esteu fent a Twitter". El missatge, farcit d'emoticones simpàtiques, ja no ha tingut resposta.