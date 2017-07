Sr. Pere Soler "pena" me da usted por sus vergonzosos twits, algo no va bien cuando se le otorga semejante cargo a un incendiario como usted pic.twitter.com/YfTghkvQee — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 18 de juliol de 2017

El presentador Jesús Calleja s'ha mostrat molt indignat amb el nomenament del nou director dels Mossos d'Esquadra, Pere Soler . Les piulades que aquest va fer no li han agradat a ell, ni tampoc a la premsa espanyola, que ha buscat una per una totes les que ha fet carregant contra l'estat espanyol i els seus dirigents. I la polèmica, evidentment, ha estat servida.Calleja no se'n va poder estar i aquest dimarts va fer un extens escrit al seu compte de Facebook carregant contra el polític independentista. Així, en la publicació es mostra molt molest, tot i no voler opinar "sobre l'assumpte de Catalunya", sí que s'atreveix a comentar que "només amb una mica de sentit comú s'hauria d'apartar del càrrec a un individu així". "Sr. Pérez Soler vostè em fa pena... i molta, les seves paraules demostren la seva ignorància i el seu sentit comú", conclou l'excursionista.El post s'ha convertit ràpidament en viral i ja acumula més de 1.500 comparticions, gairebé 10.000 m'agrades i 1.300 comentaris.Un impacte similar ha tingut una piulada del mateix Jesús Calleja en la mateixa direcció, apuntant que li fa "pena" pels seus "vergonyosos tuits, alguna cosa no va bé quan se li atorga un càrrec així a un incendiari com vostè".