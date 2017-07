After sixteen stages I think my legs look little tired 😬 #tourdefrance Una publicación compartida de Paweł Poljański (@p.poljanski) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 10:04 PDT

☀️ Una publicación compartida de Paweł Poljański (@p.poljanski) el 30 de Jul de 2016 a la(s) 7:48 PDT

No ho sembla però sí, són les mateixes cames. Són del ciclista professional polonès Pawel Poljanski, actualment a l'equip Bora i que participa enguany en el Tour de França Les dues fotos, a sota, les ha publicat el ciclista al seu compte d'Instagram . La segona és de l'any passat, a les vacances, quan estava descansant tranquil·lament en una piscina de la Toscana. La primera és d'aquest dimarts, quan va finalitzar la 16a etapa del Tour de França. Un canvi radical i difícil de creure, però que mostra la duresa d'un esport com el ciclisme.Poljanski és professional des de l'any 2014. En el seu palmarès hi ha el Campionat de Polònia sub-23 de 2012. Ha participat en diverses ocasions a la Volta Espanya i al Giro d'Italia, on ha fet sempre funcions de gregari.