El room escape més gran d'Europa obrirà aquest dijous a Sant Adrià del Besós, a la zona del Port Fòrum. Amb més de 3.000 metres quadrats, el Game Point Center -així s'ha batejat el complex- oferirà 18 de sales diferents ambientades i decorades de maneres molt diverses. L'objectiu? Que els clients puguin triar entre tres nivells de dificultat i temàtiques variades perquè tothom trobi l'habitació que s'adeqüi a les seves necessitats.El fenomen dels room escape va aterrar a Catalunya fa aproximadament dos anys i s'ha convertit en una autèntica febre. La filosofia del joc és fàcil d'entendre. Grups de persones es fiquen en una sala amb un únic objectiu: sortir-ne abans de 60 minuts seguint les pistes i resolent els enigmes que hi ha a l'interior. El problema és que quan algú ja ha superat un room scape ja sap quina és la sortida i, per tant, no el pot tornar a fer.Les 18 sales del Game Point Center busquen donar alternatives perquè els clients sempre tinguin alguna opció. Cadascuna de les habitacions té uns objectius determinats, amb ambientacions i, fins i tot, idiomes diferents. Dijous obrirà amb una festa de tres hores que arrencarà a les sis de la tarda per donar-se a conèixer. De moment, però, entrar en alguna de les sales ja és un repte en si mateix perquè la majoria ja estan ocupades almenys fins al mes de novembre.