Comparar una dona amb un cotxe d'ocasió. Aquest és el fil conductor de l'últim anunci d'Audi per promocionar la venda de vehicles de segona mà i de quilòmetre zero. L'espot només s'ha fet públic a Xina, però ja ha generat una gran polèmica i, segons el South China Morning Post , l'automobilística alemanya s'ha hagut de disculpar. L'anunci ja no s'emet per la televisió, però encara no ha estat retirat del Youtube.A les imatges es veu un casament. El nuvi i la núvia ja són a l'altar quan, de sobte, apareix la sogra i comença a examinar la idoneïtat física de la promesa com si es tractés d'un caball. Finalment, la dona acaba aprovant la seva futura jove mentre les imatges es veuen interrompudes per l'aparició d'un Audi de color vermell i la frase -en veu en off- "una decisió important s'ha de prendre amb cura".El servei que volia promocionar la marca no era, de fet, ni tan sols un cotxe, sinó una pàgina web de la mateixa companyia per comprar vehicles d'ocasió. Una de les característiques del web és que permet examinar a fons les característiques del cotxe. L'anunci pretenia recalcar-ho amb una metàfora de segell masclista que ha indignat la societat xinesa.