La publicitat del restaurant que Ferran Adrià té a Eivissa ha aixecat una gran polseguera a les xarxes i ha estat retirat per sexista. Hi apareixien quatre dones d'esquena despullades de cintura cap avall per promocionar un espectacle de Heart Ibiza, el restaurant i club nocturn que tenen Ferran Adrià i el seu germà, Albert, juntament amb el fundador del Cirque du Soleil, Guy Laliberté. La campanya ha provocat molta polèmica i nombrosos tuitaires han criticat el reconegut cuiner.