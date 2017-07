Un jove de 17 anys s'ha convertit en l'heroi d'Itàlia aquesta setmana. El menor, que es diu Valerio Catoia, va rescatar una nena de 10 anys de morir ofegada al mar. El gest ja seria una heroïcitat per si mateix, però encara s'hi ha de sumar un altre factor: el noi té síndrome de Down. Una discapacitat psíquica que no va impedir que Catoia es llencés a l'aigua per treure'n la nena, que es va veure arrossegada per un corrent marí i va estar a punt de morir ofegada.L'incident es va produir dimecres de la setmana passada a la platja de Sabaudia, una localitat situada pocs quilòmetres al sud de Roma. Catoia estava jugant a prop de l'aigua quan va sentir els crits d'una nena petita des de l'interior de l'aigua. Sense ni tan sols pensar-s'ho, el noi es va llençar a l'aigua i va treure'n la nena. El pare del jove va ficar-s'hi al seu darrere però ni tan sols va arribar a intervenir perquè va comprovar com Catoia en sortia amb la jove com un autèntic socorrista.El noi s'ha convertit en un autèntic heroi a Itàlia i en el protagonista de nombrosos informatius. El canal de virals Fangepage ha explicat la història de Catoia, tot un exemple de superació. Practica natació des que era petit i ha competit a nombrosos campionats nacionals i internacionals. Queda clar, però, que el premi més important l'ha aconseguit ara salvant una vida.