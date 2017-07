Dormir despullat és gairebé inevitable durant els mesos d'estiu. Les onades de calor converteixen en impossible deixar-se el pijama a l'hora de ficar-se el llit i les altes temperatures també converteixen les mantes en uns complements prescindibles. Però dormir despullat no és un només una manera de superar millor la calor per descansar en condicions. Segons diversos estudis, és una opció excel·lent per augmentar el benestar, reduir el risc de desenvolupar determinades malalties i potenciar la salut sexual. Uns beneficis que es podrien resumir en cinc punts, tal i com assenyala el Huffington Post britànic en un article.Els investigadors del National Institute of Child Healt and Human Development de Maryland, als Estats Units, han conclòs per mitjà de dos estudis que els homes que dormen despullats tenen un líquid seminal de més qualitat perquè redueixen un 25% de mitjana la fragmentació de l'ADN espermàtic. Dormir despullat en aquest cas implica, per tant, no portar calçotets. De fet, la qualitat de l'esperma també millora si durant el dia els homes opten per portar-ne d'amples, enlloc de slims apretats. Segons un altre estudi nord-americà, dormir despullats millora les relacions: el 57% de les parelles que dormen sense roba diuen ser feliços davant el 47% dels que es fiquen al llit amb pijama.L'expert del son Neil Robinson, de la marca de coixins Sealy, està convençut que dormir despullat redueix el cortisol, l'hormona de l'estrés. D'aquesta manera, ajuda a equilibrar els nivells de melatonina de l'organisme i permet assolir unes cotes major de relaxació. Estar menys estressat ajuda a suportar millor les jornades laborals i no tan sols això: estar més relaxat permet descansar millor, en nits menys interrompudes i més llargues.L' Institut d'Estudi del Son de Los Àngeles , als Estats Units, va investigar en una anàlisi l'afectació que té sobre el son la regulació de la temperatura corporal. Va arribar a la conclusió que hi ha diversos tipus d'insomnis que estan associats a una mala regulació de la temperatura. Dit d'una altra manera, l'organisme està massa sobreescalfat -encara que, a vegades, la persona no es noti especialment calenta- i no permet relaxar-se adequadament i conciliar el son. Com esquivar-ho? Dormint despullat. Segons els investigadors, així el cos regula millor la temperatura.Dormir despullat redueix la producció. No és només un tema de comoditat o d'higiene; té conseqüències directes sobre la salut. Quan es sua, la suor s'acumula als llençons, un procés que implica la presència de bacteris. A la llarga, si es desenvolupen, poden provocar problemes epidèrmics o facilitar l'aparició d'acnè. Dormint despullat, el cos respira millor, la circulació és més bona i la pell es manté més sana.Un dels efectes més beneficiosos de dormir despullat és que, per alguns dels motius ja apuntats anteriorment, augmenten les opcions de tenir un son més profund i durador. Això té un impacte directe en la salut perquè les persones que dormen malament veuen com es multipliquen les possibilitats de desenvolupamer problemes cardiovasculars o malalties com la diabetis, segons la Universitat de Warwick