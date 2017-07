Imatge d'arxiu d'una de les botigues de Primark. Foto: Cedida.

La cadena irlandesa de grans magatzems de moda Primark s'ha vist obligada a retirar milers de parells d'unes xancletes per a home dels colors blau, negre i caqui perquè un dels seus components químics podria ser cancerigen. Així ho ha confirmat la mateixa empresa a la BBC , on han apuntat que el calçat "no té els estàndards usuals de Primark pel que fa als químics".Des de la cadena han afegit que es tracta d'un químic anomenat crisè, utilitzat per tintar fosc alguns productes. Tot i això, assegura que els nivells presents suposarien un risc mínim per a la salut i seguretat dels clients". "Nosaltres tenim en compte la seguretat dels nostres clients i la qualitat dels nostres productes molt seriosament", ha afegit el portaveu.Per últim, han assegurat que ja han suspès totes les compres amb el productor de les xancletes i han obert una investigació per conèixer què ha pogut passar.