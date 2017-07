Reproducció d'una part del parc temàtic de Moscou Foto: Stroimos

El parc temàtic més gran d'Europa i Àsia es construirà a Moscou i serà un complex espectacular amb una cobertura de vidre gegant. Tindrà una superfícia equivalent a 25 camps de futbol que acollirà fins a quaranta atraccions i diverses zones temàtiques, com ara un món de dinosaures, un espai de terror, un palau de princeses o un circ. També servirà de centre comercial amb botigues, cinemes i restaurants.En una de les parts del parc es recrearan algunes de les façanes més famoses del món i aquí hi haurà un record per Barcelona. En concret, es reproduirà la façana de la Casa Batlló, situada al Passeig de Gràcia de la capital catalana. Aquí en podeu veure una reproducció: