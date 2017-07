El bimi

El bimi s’ha convertit en la verdura de moda. A mig camí entre un verd similar a l’espàrrec i una flor a la del bròquil, està carregada de propietats saludables i conté nutrients tan essencials com potassi, calci, zinc, àcid florídic, antioxidants, Vitamina C o Vitamina B6, entre altres.A banda, té un sabor dolç i suau. El seu alt contingut en fibres i àcids linoleics el converteix en un bon aliment per incloure en dietes per perdre pes. Així, és totalment comestible, de dalt a baix, i els experts en destaquen la seva versatilitat, característica que permet col·locar-lo com a plat principal o acompanyant carns o peixos. Pel que fa a la seva cocció, es pot consumir al vapor, cru, bullit o saltejat.Per últim, també conté glucosinolats, un agent anticancerós, i sinigrina, que afavoreix l'eliminació de les cèl·lules precanceroses. Segons diversos estudis, el bimi ajuda a prevenir els càncers d'estómac, còlon i pulmó. Amb totes aquestes característiques, molts usuaris i experts ja l'han anomenat la "superverdura" i les seves vendes apunten que està revolucionant el mercat.