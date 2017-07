La Sarah, rebent una de les improvisades convidades. Foto: Indy Star

Sarah Cummins tenia previst casar-se aquest dissabte, 15 de juliol, amb el seu xicot Logan Araujo. El banquet es va contractar al luxós Ritz Charles de Carmel, Indiana, als Estats Units. Hi havien d'assistir uns 170 convidats. L'esdeveniment havia costat uns 26.000 euros i havia suposat un estalvi que es va allargar dos anys.Fa una setmana, la Sarah va telefonar al seu company i li va comunicar que no es volia casar, per motius que no han transcendit. El restaurant va dir que l'àpat s'havia de pagar igual i que el menjar s'hauria de llençar. Llavors, la Sarah va tenir una idea genial, segons explica el portal nord-americà Indy Star , i tal com recull la Cadena Ser La noia va decidir convertir la boda en un sopar de gala per a persones sensesostre. “Va ser devastador. Vaig haver de parlar amb cadascun dels convidats, cancel·lar, disculpar-me, plorar, trucar els músics, tornar a plorar i plorar”, diu la Sarah, estudiant de farmàcia de 25 anys. “I quan em vaig assabentar que tota la meva comanda se n'aniria a les deixalles, em vaig sentir malalta", afegeix.I va decidir canviar el rumb! Ho va parlar amb el que havia de ser el seu futur marit, que va donar-hi el vistiplau, i llavors va telefonar a diversos centres d'acollida de famílies amb necessitats per convidar-los al banquet. Els improvisats convidats van arribar al restaurant amb autobusos contractats per a l'ocasió. La mateixa Sarah els va rebre un per un.La directora d'un dels centres d'acollida amb qui la Sarah va contactar explica que és molt emotiu veure com una experiència “trista i difícil” es converteix “en una experiència de felicitat per a persones amb necessitats”. Els convidats van degustar un menú que va consistir en pilotilles glacejades amb Bourbon, brotxetes de formatge de cabra, pit de pollastre amb escarxofes i crema de Chardonnay. De postres, com no, el pastís que s'havia encarregat.La parella tenia previst anar a passar la lluna de mel a la República Dominicana. Amb la intenció que tampoc es perdés, la Sarah ha regalat el passatge a la seva mare.