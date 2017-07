El mòbil s'ha convertit en un element indispensable per a la societat. Bona mostra de l'entrada a la vida de les persones és que és motiu de sanció mentre es condueix. Un hàbit, que per desgràcia, és massa habitual veure-ho a les carreteres. Potser, per això, les campanyes de sensibilització han de tenir un alt grau de virulència.Així ho ha fet el govern de la província de l'oest de Ciutat del Cap (Sud-àfrica). Amb un missatge clar: "La gent no pot ni tan sols utilitzar el mòbil caminant, per què ho hauria de fer conduint?".Una sentència acompanyada d'imatges de gent topant amb senyals de trànsit, elements que hi ha pel carrer o fins i tot topant amb persones. Per a l'última part del vídeo es reserva la reproducció de com és un accident de trànsit, quan la conductora consulta el seu dispositiu electrònic.