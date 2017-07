Un turista espanyol ha estat denunciat per defecar en un de les cases romanes de les ruïnes de Pompeia. Es tracta d'un home d'uns 80 anys que s'ha vist obligat a fer les seves necessitats en un d'aquests racons. Concretament, a la domus del Menandro d'un dels jaciments arqueològics més importants del món.Segons informa el diari local Il Matino di Napoli , un vigilant el va veure en posició de deposició, amb els pantalons abaixats i va trucar a la policia italiana, els carabinieri. Els agents el van denunciar per atemptat contra un monument nacional. La dona de l'infractor, segons el rotatiu napolità, va actuar de "còmplice" ja que per "garantir la privacitat" va "bloquejar l'ingrés a la domus per evitar l'entrada d'altres turistes".Tot plegat, es va produir unes hores abans de la visita a Pompeia dels ministres Dario Franceschini i Claudio De Vincenti, que inauguraven "Una nit a Pompeia",, una nova ruta a la llum de la lluna entre les antigues ruïnes.