Núria Tomás, l'exparella de Gerard Piqué, ha parlat per primera vegada públicament del trencament de la relació amb el jugador blaugrana. "Fa anys que la ferida va quedar tancada", ha dit en una entrevista a La Vanguardia . I ha continuat, "fa anys que li desitjo el millor" i ha definit al defensa català com una "bona persona i a les bones persones cal desitjar-los el millor".Tomás, filla de l'empresari del pernil Enrique Tomás, també s'ha referit a Shakira, l'estrella colombiana i actual parella del blaugrana. En aquest sentit ha confessat que balla amb els ritmes de la cantant quan sonen les seves cançons.També ha admès que ha rebut trucades per parlar de la seva relació amb Piqué. Però s'ha mostrat taxativa: "No tinc res a explicar de la meva vida privada". "No puc negar que hagi estat amb una persona amb dimensió pública però jo no he fet mai pública la meva relació; em trairia a mi mateixa", ha afegit.Tomás és actriu i acaba de rodar un petit paper a Bent, un thriller amb Andy García, Sofía Vergara i Karl Urban.