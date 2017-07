La moda de les autofotos o selfies va portar una noia a generar, en pocs segons, un desastre de grans dimensions, en una important galeria d'art els Estats Units. En el moment que la visitant es va girar per fer-se una autofotografia amb una exposició sobre corones anomenada "Hypercaine" a la galeria The 14th Factordy de Los Angeles, va perdre l'equilibri i, en recolzar-se en un dels pedestals, va ocasionar una destrossa d'efecte dominó.El desastre va generar que diversos visitants s'alarmessin, tot i que no n'hi havia per menys, ja que els desperfectes es van enfilar fins als 180.000 euros.