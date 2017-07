Un pilot d'avió va salvar, fa pocs mesos, la vida en l'últim moment de manera gairebé miraculosa. Va ser pocs segons abans que l'aparell que conduïa explotés, tal com es pot veure en aquest vídeo, on es capta l'instant en què va poder activar el sistema d'emergència, i el paracaigudes el va salvar in extremis.L'accident es va produir a l'aeroport de la ciutat de Babruysk fa uns mesos. No obstant això, no ha estat fins que el Ministeri de Defensa ha obert una investigació, quan ha sortit a la llum. De moment, encara es desconeixen les causes de l'accident, segons informa el Daily Mail , tot i que sembla que l'incendi va començar al motor.